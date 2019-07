Area Integrata dello Stretto, la presentazione

Area Integrata dello Stretto: da Reggio a Messina con un unico biglietto. In qualsiasi orario, così da poter assaporare appieno e vivere ogni aspetto ludico, culturale, artistico ed economico delle due città separate soltanto da una lingua di mare.

Il Trasporto integrato dello Stretto è tornato protagonista nel dibattito politico. E ieri mattina, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha aperto la tavola rotonda organizzata dall’amministratore unico dell’Atam, Francesco Perrelli.

Lo ha detto il sindaco Falcomatà riguardo l’Atam.

Il primo cittadino, a Palazzo Alvaro, ha presentato l’Accordo dell’area integrata dello Stretto fra le Regioni Calabria e Sicilia; le Città Metropolitane di Reggio e Messina e le rispettive aziende di mobilità.

Un plauso, Falcomatà l’ha riservato ai dipendenti dell’Atm, ma anche ai rappresentanti sindacali; al consigliere comunale delegato alle Partecipate Francesco Gangemi; inoltre all’amministratore Atam Francesco Perrelli ed al presidente della Conferenza permanente interregionale per l’Area dello Stretto, il consigliere regionale Domenico Battaglia.

“L’accordo per la costituzione dell’Area integrata dello Stretto – ha aggiunto Falcomatà – è un grandissimo passo in avanti. Una rinuncia ad un pezzettino di sovranità per la costruzione di qualcosa di più grande. Con orgoglio, possiamo affermare che la Città Metropolitana di Reggio, insieme a Messina, arriva prima rispetto alle altre per quanto riguarda la realizzazione di un accordo di servizi fra realtà diverse. Ne stanno dialogando, ormai da tempo, Bologna e Firenze; ma Reggio e Messina giungono adesso a condividere la prospettiva di una crescita economica, sociale, culturale non ragionando più a compartimenti stagni. E comprendendo, in questo modo che nessuno si salva da solo, soprattutto nel nostro Mezzogiorno”.