Tropea, concerto di Capodanno con i Fil Mama

Grande evento di Capodanno a Tropea. Pe salutare l’anno nuovo, ad esibirsi alle ore 18:00 in piazza Ercole, la cantante italo nigeriana Elisabetta Eneh, interprete dalle doti straordinarie e vincitrice di numerosi premi e concorsi.

Nel portare con sé tutta l’allegria delle sue radici africane, ha dalla sua la passione per la musica ed il rispetto per il pubblico, tutte caratteristiche la hanno sempre contraddistinta.

Conosciuta nel panorama musicale italiano e in particolare calabrese, vanta progetti originali e inediti di musica pop, gospel e soul.

Dopo aver calcato i palcoscenici d’Italia e, da giovanissima nel tour di Alan Sorrenti “I love Italy” come corista, Elisabetta Ainietie Eneh nel 2018, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con The Voice, arrivando in semifinale.

Il noto programma di Rai2 la porta a trasferirsi da Cosenza a Milano, dove vive e lavora attualmente.

La carriera

Nella sua carriera musicale, Elisabetta Eneh ha calcato il palcoscenico più ambito d’Italia, quello del Teatro Ariston, come backing vocal di Zucchero Fornaciari per il 70° Festival della Canzone Italiana.

Ancora accanto a Zucchero la vediamo per i PowerHitsEstate di Radio RTL 102.5 e per lo show record di ascolti di Fiorella Mannoia “La musica gira intorno”, andato in onda a gennaio 2021 su Rai1.