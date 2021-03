Il modello e attore Gennaro Cassini, testimonial dell’Area Grecanica.

Gennaro Cassini, modello e attore campano, continuerà a prestare la sua immagine per la promozione turistica e culturale di alcune incantevoli zone della Calabria in vista dell’ estate 2021.

“Lavoro sulla mia immagine e con umiltà mi piace migliorare, fare esperienze nuove, abbracciare progetti interessanti. Sono stato scelto come testimonial per la promozione turistica della Calabria e delle zone della Locride come Brancaleone, un posto che nasconde atmosfere incantevoli. Devo ringraziare Massmedia Comunicazione, che cura le mie pubbliche relazioni e il mio management, e Carmine Verduci , il Presidente della Pro Loco, che hanno scelto me e la mia immagine per far conoscere meglio questi posti meravigliosi”.

Proprio con la Pro Loco di Brancaleone e con lo staff dell’agenzia di comunicazione, eventi e stampa Massmedia Comunicazione, attiva in Italia come all’ estero, Cassini sta realizzando foto promozionali per i territori calabresi.

“Abbiamo realizzato vari shooting fotografici per il complesso turistico Altalia, ad esempio, a Brancaleone dove si possono trascorrere vacanze stupende tra mare e sole che sono speciali. L’abbronzatura è assicurata, come l’acqua limpida. Poi ci siamo dedicati anche ad altri posti. Abbiamo dato risalto alle attività turistiche e commerciali di Brancaleone, e poi anche a siti archeologici come l’antica Brancaleone Vetus, che si può visitare. Anzi, consiglio di scoprire queste radici antiche che ci raccontano il passato. Inoltre , abbiamo scattato anche ai Calanchi di Palizzi. Sono posti che hanno una storia lunga tanti secoli”.

E Gennaro Cassini non si fermerà qui.

“Sempre in Calabria, tornerò per nuove cose da fare . Non posso anticipare nulla ma, per citarne uno, c’è Staiti, un piccolo paesino tutto da scoprire. Avremo modo poi di parlarne con tutta la sua magica realtà, e ci sarà molto altro che è giusto far conoscere a livello culturale e turistico”.