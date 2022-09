San Fantino di San Lorenzo, 100 anni Frantoio Scaramozzino

I 100 anni del frantoio Scaramozzino a San Fantino di San Lorenzo. Tutto pronto per il grande evento che si terrá alle porte del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sabato 1 Ottobre colleghi, amministratori pubblici e associazioni di categoria per festeggiare, assieme al centenario del Frantoio, l’olio e l’olivicoltura.

La festa sarà l’occasione per un incontro culturale durante il quale si alterneranno le voci degli ospiti, provenienti da più parti della provincia reggina, accolti da una performance artistica originale progettata e organizzata per l’avvenimento. Cornice del contesto una mostra etnografica dedicata all’evoluzione della produzione dell’olio d’oliva in un’area, quella della Valle del Tuccio, ad alta vocazione olivicola.

Con il centenario si vuole festeggiare una famiglia che, di padre in figlio, ha contribuito allo sviluppo di un mestiere, all’evoluzione di un’attività che in Calabria può diventare uno dei settori trainanti dell’economia regionale.

L’incontro riunirà gran parte degli operatori della filiera olivicolo-olearia e intende anche promuovere e sostenere la sensibilizzazione verso la cura e la cultura del territorio, verso la valorizzazione e la consapevolezza del ruolo che l’olivicoltura riveste, non solo per una produzione di qualità ma anche per la protezione del suolo e per la tutela della terra.

Come ogni festa, l’evento si concluderà con un momento conviviale e un ricco buffet sarà offerto dalla Famiglia Scaramozzino.