Condofuri (Rc), Presidente del Consiglio invita a smorzare i toni

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pietro Clemensi, presidente del Consiglio del comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria:

È mia personale convinzione che, in un momento di drammatica emergenza quale è quello che l’intera Nazione sta attraversando, sarebbe stato meglio per tutti evitare polemiche deleterie che hanno, quale unico effetto, di evidenziare lo stato comatoso in cui versa il confronto politico nel nostro paese.

Non sta a me dire di chi è la colpa o chi ha iniziato per primo, ma il ruolo di Presidente del Consiglio mi impone di intervenire laddove, attraverso narrazioni della realtà quanto mai artefatte, si mette in dubbio l’agibilità democratica dell’Assemblea che mi onoro di presiedere.

Poiché non consento a nessuno di gettare fango sulle istituzioni, pur costretto a casa da motivi di salute, mi corre l’obbligo di intervenire rispetto alle tante cose non vere scritte con incredibile sicumera da parte di chi, non avendo accettato il responso delle urne si è dedicato, dal giorno successivo alle elezioni del giugno 2018, a denigrare l’avversario nel tentativo di screditarlo.