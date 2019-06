Borgo Grecanico Melitese, una nuova realtà calcistica

Una nuova realtà per il territorio di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria): nasce Borgo Grecanico Melitese.

Nasce il Borgo Grecanico Melitese

Dalla fusione di Borgo Grecanico e Polisportiva nasce il Borgo Grecanico Melitese.

Una nuova realtà per il territorio di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Una nuova realtà che sarà sostenuta anche dagli ex dirigenti della Calcistica Spinella.

L’intenzione del nuovo sodalizio che disputerà il campionato di Prima Categoria è quello di valorizzare sempre di più i ragazzi del territorio dell’Area Grecanica cercando allo stesso tempo di fare un campionato di vertice anche nei campionati di Under 19 under 17 e under 15 sia Regionali che provinciali. Un progetto ambizioso che cercherà di coinvolgere sempre più gli sportivi di Melito Porto Salvo e non solo.

Le dichiarazioni di Mister Cormaci

Di seguito in esclusiva, le parole di Mister Antonio Cormaci (Borgo Grecanico).