Incidente a Lamezia Terme, cinque persone in ospedale

Cinque i feriti in un brutto incidente che si è registrato nella serata di ieri a Lamezia Terme. Tutte le persone coinvolte sono finite in ospedale. Due i veicoli interessati.

INCIDENTE SULLA SS 106 NEI PRESSI DI PELLARO (RC)

Incidente a Lamezia Terme, i particolari

Sono state due le autovetture coinvolte nel terribile incidente che si è registrato ieri sera a Lamezia Terme. Ben cinque le persone coinvolte che sono finite in ospedale. Nello specifico, il sinistro ha interessato una una Renault Clio, ed una moto di grossa cilindrata, una Ducati. A bordo della vettura viaggiavano tre ragazze. Sulla moto, invece, c’erano altre due persone, una coppia.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno provato l’incidente. Si sono scontrati in via Goffredo Malaterra a Lamezia Terme, nel catanzarese. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

INCIDENTE STRADALE A TORANO (CS), GRAVE UNA GIOVANE DONNA

L’intervento

I pompieri hanno avuto il loro da fare per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dei due mezzi. I feriti sono stati affidati al personale sanitrio giunto sul posto con ben quattro ambulanze. Tutte le persone coinvolte sono state trasferite negli ospedali di Lamezia Terme e Catanzaro.

I vigili e i carabinieri nel frattempo hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata. Sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell’incidente.