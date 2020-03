Nuovo caso di Coronavirus a Reggio Calabria. E’ il quarto

C’è un nuovo caso di Coronavirus nella provincia reggina. E’ il quarto in serie e arriva dopo la notizia degli altri due casi di Coronavirus a Reggio Calabria.

Nuovo caso

Il quarto caso di Coronavirus a Reggio Calabria riguarda un paziente anziano. La persona in questione, affetta da patologia pregressa, è risultata positiva agli esami virologici. Secondo le prime notizie in nostro possesso, al momento non necessita di alcun supporto respiratorio. Sono stati messi in quarantena tutti i parenti e i conoscenti del paziente per precauzione. Non presenterebbero alcuna sintomatologia.

Quarto caso a Reggio Calabria

Il caso del paziente anziano rappresenta il quarto contagio nella città di Reggio Calabria, il tredicesimo al momento in Calabria.

Il primo caso, ricordiamo, era stato il professore di Agraria che è stato dimesso dall’ospedale e sta bene.

La speranza è che non ci siano conseguenze maggiori viste le tante persone tornate dal Nord Italia come dichiarato dal presidente della Regione Calabria: