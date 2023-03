Arcidiocesi Reggio Calabria -Bova, secondo incontro a Bova Marina

L’ufficio pastorale Sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria -Bova nell’ambito della programmazione annuale delle attività sul tema “Al traguardo con la fede” inserite nel più ampio cammino sinodale, il cui tema ,”I Cantieri di Betania “. Dopo l’incontro tenuto a Melito Porto Salvo che ha visto una buona partecipazione, si é tenuto il secondo incontro a Bova Marina, ospitati dai Salesiani.

Don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero, nel suo intervento iniziale, ha ringraziato i parroci e gli astanti per la loro presenza.

Prevediamo se ci sarà la collaborazione dei parroci della nostra diocesi di incontrare tutte le parrocchie della nostra diocesi. Questo ufficio è disponibile, in base al programma consegnato al nostro vescovo Fortunato Morrone ,all’inizio del nostro incontro , di portare a termine il nostro programma e di accogliere le richieste di tutti e di calenderizzare di volta in volta gli incontri. Dico grazie, – continua nel suo intervento don Giovanni Zampaglione – a tutti i membri dell’ufficio per il gioco di squadra che stanno facendo, per la sinergia che si è creata con i diversi uffici di curia.I

nsieme all’ufficio di pastorale giovanile e all’ufficio di pastorale della Salute stiamo portando avanti diversi momenti forti e di un certo livello che richiedono collaborazione e semplicità. Le idee in cantiere sono tantissime l’importante è lavorare bene e nello spirito della collaborazione e soprattutto gareggiare nello stimarsi a vicenda, con tutti.

Ringrazio S.E.Mons Fortunato Morrone per la fiducia. A tutti voi – conclude Don Zampaglione – mi sento di consegnarvi le parole di Papa Francesco “Vi auguro di sentire il gusto ,la bellezza del gioco di squadra,che è molto importante per la vita.No all’individualismo !!!No a fare gioco per sé stessi”. In ogni situazione deve essere occasione per incontrare gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità.