Quel cammino lungo la via che conduce alla salvezza dell’individuo

Stiamo parlando dell’ultimo libro di Don Francesco Cristofaro. È stata fissata per venerdì 7 febbraio la presentazione di “La speranza che cerchi” edito da Rizzoli. La cerimonia avrà luogo a Reggio Calabria, alle 18:00, presso la parrocchia San Sebastiano al crocefisso, in via Tagliavia n°21.

Il testo include, soprattutto, parte del frutto dell’esperienza di un ragazzino che, percorso il calvario (in questo caso drammatico della sua infanzia) decide di sposare Gesù. Un po’ come aver scorto la luce in fondo al tunnel nel buio tempestoso della esistenza. Ma è anche un fantastico viaggio nel mondo della coscienza del divino, che, al riguardo, si sfalda attraverso la letteratura e le testimonianze di Santi come Padre Pio, Giuseppina Bakhita; ma anche attraverso le storie di persone comuni, come la piccola Silvia Tassone. È, forse, pure un immedesimarsi nei personaggi per tentare di entrare nel cuore pulsante della fede e lungo i meandri dell’animo umano, dove a fare da spartiacque c’è Dio. Quel Dio Misericordioso e Onnipresente che, sin dal giorno della Creazione, attraverso il soffiare il suo alito vitale in Adamo, è entrato a far parte (per trasmissione diretta) di ognuno di noi. È Verità Universale questa. Una verità che, varcati i confini dei tempi e del cosmo, venne affidata alla volontà degli uomini. Questo e tanto altro ancora annovera il libro. Un tesoro della letteratura contemporanea certamente, diventato sin da subito bestseller. Un autentico caso letterario dunque, messo a disposizione degli uomini in questo periodo buio della storia. Ed è giusto attraverso di esso che ci viene affidata la più eccellente delle certezze umane: l’amore che Dio nutre per noi, sin dall’inizio dei tempi.

