ASD Saline Joniche, saluta Leandro Sartor

Si dividono le strade di Leandro Sartor ed il Saline Joniche Calcio.

Il portiere del Saline Joniche, ha dovuto interrompere il suo rapporto per motivi lavorativi che hanno costretto in calciatore a lasciare l’Italia e volare in Francia.

A comunicarlo con una nota ufficiale, il club presieduto da Gabriele Serio.

La Società, comunica la risoluzione contrattuale con l’estremo difensore Leandro Sartor, che, per motivi lavorativi è costretto a lasciare l’Italia per volare in Francia…

Come società, siamo veramente orgogliosi di aver avuto in squadra. Leandro, prima che giocatore, grande Uomo e persona, sempre disponibile con la squadra e quando chiamato in causa, sempre pronto a metterci il guantone, come contro il Gallina che è stato proprio lui l’MVP di giornata…

La società, tutta augura un grosso in bocca al lupo per il proseguo calcistico a Leandro…

Il club, si è già messo in movimento sul mercato per cercare un sostituto, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.