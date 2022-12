Saline Joniche, triplo colpo di mercato per la societá

Triplo colpo di mercato dalla società Saline Joniche che ha deciso di fare le cose in grande per questa stagione calcistica. E’ stata resa nota la nuova guida tecnica che guiderà da qui a fine campionato la prima squadra.

Si tratta infatti di Mario Siviglia, ex giocatore professionista di Futsal, Calcio a11 dove ha giocato in D tra le file della Rosarnese. E’ stato anche ex responsabile e allenatore del settore giovanile del Saline negli anni 2000 per poi trasferirsi nel Catanzaro dove diviene responsabile del settore giovanile del Catanzaro.

Dal 2023, contro il Benestare, siederà sulla panchina del Saline Joniche calcio.

Ma, le sorprese non finiscono qui. Infatti, in queste ore è stato ufficializzato un altro colpo di mercato, si tratta dell’acquisto Giuseppe Foti, classe ’84. Ha vestito le maglie di Bagaladi e Melito tra Eccellenza e Promozione, Jonica Siderno, Brancaleone, nuovamente Bocale e ASD Melito come ultima maglia vestita in Prima Categoria. Anche lui, si aggiunge alla lista dopo Annunziato Martino, sarà disponibile già contro il Benestare.

Nei giorni scorsi, era stato annunciato anche Annunziato Martino. Cresciuto nel settore giovanile del Valanidi e in prova anche con Reggina, Lecce, Trapani, Juve, Empoli, Genoa e Fiorentina, 2 volte capitano con la regione Calabria, 1 convocazione con la Nazionale Dilettanti di Macrini.

Lunga lista di presenze tra Eccellenza, Promozione e Serie D: ReggioMediterranea, Gioia Tauro (D), Agropoli (D), Bianco, ritornando nuovamente alla ReggioMediterranea per dopo far ritorno nel suo paese natale, Melito di Porto Salvo giocando in Prima Categoria e in Promozione con l’Asd Melito (Borgo Grecanico).