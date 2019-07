Giallo a Placanica, corpo bambino in chiesa?

Si infittisce il giallo a Placanica, piccolo paesino della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Anche il programma televisivo di Rai3 “Chi l’ha visto?” si è recato nella zona per cercare di capire se esisterebbero dei riscontri alla segnalazione ricevuta in redazione.

E’ giallo a Placanica, paesino della Locride. Secondo una lettera anonima recapitata tempo addietro alla redazione del programma televisivo di Rai3 “Chi l’ha visto?”, o.

Giallo a Placanica, sarà vero?

I carabinieri del Ris si sono recati presso il paese di Placanica. Secondo quanto emerso da una segnalazione giunta presso il programma televisivo di Rai3, nel sottotetto della cappella dedicata alla Madonna Addolorata sarebbe stato nascosto il corpo di un bambino. Un aspetto di poco conto che ha allarmato un pò tutti, compresi gli inquirenti. Per non lasciare nulla al caso, quindi, i militari sono stati inviati sul posto per effettuare i riscontri del caso.

Nel frattempo il parroco don Bruno Sculli invita tutti alla massima cautela. L’appello è arrivato anche del vescovo di Locri Francesco Oliva: ”Chi sa parli”.

Il Mistero

Il mistero risalirebbe a una 40ina di anni addietro quando la chiesa di San Basilio fu interessata da lavori di restauro. Nella lettera si parlerebbe della cupola come luogo della “sepoltura” del piccolo bimbo con la descrizione del tragitto da effettuare per raggiungerlo. Nella missiva, dove a parlare sarebbero alcuni abitanti del luogo rimasti anonimi, si chiede aiuto per portare finalmente luce sull’evento. Si parla anche di “una storia conosciuta da tutti anche se nessuno ha mai preso provvedimenti per appurare se la storia sia vera”.

Una troupe di “Chi l’ha visto?” si è recata sul posto per chiedere informazioni alle persone di Placanica sulla vicenda.

Alcuni cittadini rendono noto che la notizia era stata sentita durante un funerale un anno prima durante il quale un uomo ha dichiarato che il corpo di un bambino era stato avvistato durante i lavori nella chiesa negli anni 80.