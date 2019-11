Esplosione Reggio Calabria, feriti 5 Vigili del Fuoco e 2 Poliziotti

Si è sfiorata una tragedia a Reggio Calabria. Cinque vigili del fuoco e due polizziotti sono rimasti feriti in seguito ad un’esplosione a Reggio Calabria.

Esplosione Reggio Calabria, il bollettino

Poteva essere una strage. Per fortuna non si contono vittime in seguito all’esplosione a Reggio Calabria che si è verificata questa notte. L’episodio si è verificato in via S. Lucia al Torrente. Vigili del Fuoco e Poliziotti hanno effettuato in intervento all’interno di una macelleria nel quartiere S. Antonio.

I militari stavano cercando di accedere all’interno dei locali, quando sono rimasti coinvolti nell’esplosione che li ha colpiti. Per fortuna, lo scoppio non ha avuto conseguenze serie per i presenti. Alcuni di loro se la sono “cavata” con ustioni e qualche frattura. Nessuno di loro, tuttavia, è in pericolo di vita. Dopo i primi soccorsi, sono stati trasportati e medicati presso l’Ospedale Riuniti. E subito dopo dimessi.

Le possibili cause

Subito dopo lo scoppio, sono scattate le indagini per cercare di risalire alle possibili cause che hanno portato al rogo e all’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia stato causato da un corto circuito. L’intervento dei vigili del fuoco e di tre volanti della Polizia è coinciso con il momento in cui si è verificata l’esplosione

Questa volta siamo qui a scrivere di un episodio con un “lieto fine”. Sarebbe stato impossibile parlare di altro, in caso di diverso epilogo. La mente è ancora rivolta alla terribile notte di Alessandria quando tre vigili del fuoco hanno perso la vita a causa di un terribile scoppio. E tra loro c’era anche il reggino Nino Candido.