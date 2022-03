Ntacalabria su WhatsApp: ecco come attivare il servizio

Il giornale online ha attivato da un paio di mesi un servizio gratuito, NtàCalabria su WhatsApp, che riguarda l’invio di notizie su WhatsApp.

NtàCalabria cresce al passo della tecnologia e in tale ottica, vista la gran varietà di argomenti trattati, ha creato un servizio totalmente gratuito grazie al quale i lettori possono ricevere ogni giorno le notizie più importanti del territorio direttamente nel servizio di messaggistica “WhatsApp“.

Ntacalabria su WhatsApp

Per attivare il servizio di notifiche di NtàCalabria.it è sufficiente compiere questi due semplici passaggi:

aggiungere il numero +393271730498 alla vostra rubrica ed aggiornare la lista contatti di WhatsApp; inviare un messaggio WhatsApp con scritto NOTIZIE SI.

La vostra richiesta verrà subito presa in carico. La doppia spunta blu indicherà che il vostro numero di cellulare è stato aggiunto alla nostra lista di numeri telefonici a cui inviare le news (LISTA BROADCAST).

Il vostro numero di telefono non verrà in nessun caso ceduto a terzi ma usato solo da “NtàCalabria su WhatsApp“. Esso verrà da noi utilizzato solo ed esclusivamente per l’invio di notizie.

Per non ricevere più alcun tipo di messaggio basterà inviare un messaggio WhatsApp con il testo NOTIZIE NO.

Ieri WhatsApp ha aggiunto al servizio un’importante novità: la “crittografia end-to-end.” Questo servizio, già operativo per i possessori dell’ultima versione dell’app. Impedisce a terze parti di leggere i propri messaggi, ascoltare le proprie chiamate/note vocali.

WhatsApp fa sì che solo ricevente e destinatario dei messaggi possano leggerli, neanche WhatsApp stesso. A differenza della crittografia utilizzata da altri servizi di comunicazione. Ogni messaggio ha una propria chiave e un proprio lucchetto, che sono in possesso solo degli utenti interessati.