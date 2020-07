Ex stazione Ferroviaria di Lazzaro, minaccia all’incolumità. Il pericolo

Ex stazione Ferroviaria di Lazzaro, due maestosi pini minacciano la pubblica e privata incolumità e le infrastrutture ferroviarie e comunali.

Vincenzo CREA. Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” lancia l’allarme.

Le potenti radici di uno di questi hanno invaso il locale dato da RFI in concessione a “adspem-FIDAS- Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue di Lazzaro”. E frantumato una notevole porzione del pavimento e sullo stesso si nota l’inizio di ulteriori crepe. Quando in un fabbricato si apre una crepa tutta la sua stabilità è compromessa.

Scrivo quale Referente unico dell’A.N.CA.DI.C per segnalare e chiedere un’attività ispettiva visiva e tecnica. Ed anche conseguenziali interventi di messa in sicurezza di due maestosi alberi di pino situati nell’area lato Reggio della ex stazione ferroviaria di Lazzaro .

Ulteriore potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità è determinato dai grossi rami del pino. Propendono sull’area cortilizia dell’abitazione sita al primo piano. I grossi rami del secondo albero posto lato Reggio, invece, propendono sull’area cortilizia privata di un condominio.

In caso di crollo di uno o più rami inevitabilmente verrebbero interessate anche le infrastrutture ferroviarie e quelle comunali. Tra queste:

sottostante strada

illuminazione pubblica

linea aerea elettrica e telefonica sostenute da cavi d’acciaio.

Mi risulta che tale situazione sia stata segnalata più volte a RFI per richiedere l’intervento e sebbene sia stato assicurato un sopralluogo tecnico non si è ancora provveduto. E’ paradossale che le persone per compiere il nobile gesto di donare il sangue debbono recarsi in una struttura che non garantisce sicurezza per la propria incolumità.