Reggio Calabria, Servizio di Disinfestazione. Il Calendario

Disinfestazione nella cittá di Reggio Calabria. E’ stato reso pubblico il calendario degli interventi in cittá che inizierá Domenica 12 Marzo 2023.

TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, avvierà gli interventi antilarvali di demuscazione e dezanzarizzazione, attraverso l’impiego di sostanza larvicida rivolta contro insetti, ed altri artropodi alati allo stato larvale.

Gli interventi, larvicida ed adulticida, vengono svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza, e sono sempre preceduti da opportuna informazione alla cittadinanza per mezzo di cartelli informativi lungo le strade interessate.

Si fa presente che i prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Salute, e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non danneggiare l’ambiente o altri organismi viventi.

Si riporta qui di seguito il calendario della campagna antilarvale che si effettuerà in tutte le ex circoscrizioni cittadine.