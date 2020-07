“La Dedica” su Rai Tre in onda dalla Calabria con i Behike Moro

La Calabria é pronta ad accogliere il programma di Rai Tre “La Dedica“. Un’intera puntata televisiva dedicata a questa splendida Regione. Pino Rinaldi sará il mattatore della serata che vedrá le telecamere della terza rete Rai alla scoperta delle bellezze calabresi. Protagonista il gruppo musicale Behike Moro.

La Dedica in Calabria

C’é grande attesa per la puntata de “La Dedica” ambientata in Calabria. Si tratta di un nuovo format di Rai Tre che mette in risalto tutta l’Italia, da Nord a Sud. E la Calabria é stata scelta per rappresentare il palcoscenico di una delle quindici puntate previste.

Negli scorsi giorni la troupe televisa ha effettuato le riprese in compagnia dei Behike Moro. Il gruppo ha accompagnato con le proprie canzoni le riprese in vari posti caratteristici del sud Italia. Il borgo di Pentedattilo, il lungomare di Melito Porto Salvo, la scalinata Leucopetra saranno soltanto alcuni dei luoghi che si potranno ammirare durante la serata. Molti altri i paesaggi che verranno immortalati dalle telecamere. L’appuntamento per tutti é per Giovedi 23 luglio alle ore 20.20 su Rai Tre nazionale.

Il ruolo dei Behike Moro

La scelta di Rai Tre di affidarsi alle musiche del gruppo Behike Moro ha un doppio significato. Da un lato si dará spazio ad un bel progetto musicale creato da alcuni giovani del luogo. Dall’altro si racconterá la bella storia di una persona che ha lottato e vinto la propria battaglia contro una brutta malattia e che ha voluto dedicare una canzone a tutti coloro che sono stati vicini in quei momenti difficili.

Per noi é un grande onore far parte di questa trasmissione. – hanno dichiarato i componenti del gruppo – Saremo in qui luoghi che sono stati fonte d’ispirazione per le nostre canzoni. Non vi resta che seguire la puntata su Rai Tre per scoprire chi é la persona “misteriosa”.

Nella foto i componenti del gruppo dei Behike Moro:

Alvin Tripodi,

Andrea Principato

Filippo Stilo

Paolo Cartisano

Gianpaolo Musolino

Gianluca Foti