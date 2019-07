Concerto Jovanotti a Roccella, il Comune fa chiarezza

Mancano ormai pochi giorni per la tappa calabrese del Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti che approderà anche a Roccella Jonica, in spiaggia. L’evento è in programma il prossimo 10 agosto, ma ad accompagnare l’iniziativa, non sono mancate le polemiche.

Concerto Jovanotti a Roccella. L’esposto delle associazioni ambientali

I portavoce delle associazioni ambientaliste Legambiente Calabria; Lipu; Altura; StorCal e Caretta Calabria Conservation hanno fatto presente che lo spettacolo di Lorenzo Cherubini coincide con il periodo di schiusa delle uova della tartaruga marina Caretta Caretta, che è solita frequentare le spiagge calabresi per posizionare i propri nidi.

Per questa ragione le Associazioni, nei giorni scorsi, hanno presentato un esposto al Comune di Roccella Ionica. Questo al fine di sollecitare le autorità a prendere in considerazione l’ipotesi di spostare o rinviare a dopo il 31 agosto la tappa del Jova Beach Party.

Le rassicurazioni dell’Ente comunale

Di seguito i chiarimenti dell’Amministrazione di Roccella Ionica, guidata dal Dott. Vittorio Zito:

“[…] Non intendiamo, con questa nota, cercare di convincere delle nostre idee le Associazioni firmatarie dell’esposto. Intendiamo, invece, sgombrare il campo da una serie di inesattezze. Per l’area interessata dall’evento non esiste alcuna qualificazione ufficiale circa la valenza delle sue caratteristiche naturalistiche. E, quindi, nessuna conseguente qualificazione della stessa come area da sottoporre a particolari vincoli di tutela […]. L’area, peraltro, per come correttamente evidenziato nell’esposto, ricade tra le zone di potenziale nidificazione della Tartaruga Caretta caretta presenti in Calabria. Ma a differenza di quanto affermato dalle Associazioni che hanno promosso l’esposto; non è vero che non risultano essere state effettuate ricerche preventive mirate alla identificazione di siti di nidificazione della Caretta caretta nell’area scelta per la manifestazione.

Le conclusioni