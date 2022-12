Il Cardinale Bagnasco ha celebrato la S. Eucar. nella Basilica della Consolazione

Ed ecco che penso… perché non andare noi a trovare la nostra Mamma celeste e celebrare una Santa Messa proprio nel Santuario? E così, per la prima volta nella storia, un Cardinale di Santa Romana Chiesa, ha celebrato la Santa Eucarestia presso la Basilica di Santa Maria Madre della Consolazione. Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco insieme a Sua Eccellenza Mons.

Paolo De Nicoló, Sua Eccellenza Mons. Fabio Fabene e Mons. P. Giulio Cerchietti ci hanno onorato della loro presenza ed è stato per me, motivo di grande orgoglio, mostrare la nostra Santa Padrona, pregare ai suoi piedi per tutta la famiglia INA e ringraziare Dio per l’apertura del nuovo anno istituzionale. Dio ci ha sorpresi ancora una volta e ha cambiato, per mezzo della nostra Madonna della Consolazione ,la nostra tristezza in gioia.