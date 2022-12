I.N.A, Fabio Marchetti nuovo delegato per la Regione Lazio

Reggio Calabria – Nuovi incarichi all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro, infatti nei giorni scorsi con il decreto decreto n. 83/22 il dott. Fabio Marchetti è stato nominato Delegato della Regione Lazio. Una decisione presa all’unanimità dal consiglio direttivo e che il presidente Cav.

Lorenzo Festicini ha approvato senza nessuna esitazione. Il dott. Fabio Marchetti, nasce a Frosinone e studia a Roma Economia e Commercio all’Università La Sapienza e successivamente “Giurisprudenza” presso l’Ateneo di Cassino. Diplomato in Pianoforte e Canto ha svolgo attività artistica per oltre 10 anni e dal 1998 ha rivestito incarichi pubblici quali: Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Frosinone e Consulente Esperto per Fondi Europei presso la Regione Lazio. Ha diretto come Manager in Puglia aziende del gruppo ex Finmeccanica e oggi ha una società di consulenza aziendale con sede in Roma.

Degno di rilievo nel suo profilo curriculare è l’organizzazione della Visita Pastorale del Santo Padre Giovanni Paolo II nel settembre del 2001 presso la Diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. Fra le ultime attività artistiche è membro della Accademia Artisti di Roma alla sezione attori. “Un’ottima scelta per la nostra grande famiglia dell’Istituto Nazionale Azzurro – dichiara il presidente Lorenzo Festicini-. Il dottor Marchetti sarà all’altezza dell’incarico affidatogli”.