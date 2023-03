Gli Articolo 31 al Roccella Summer Festival 2023

Siete pronti per il Roccella Summer Festival 2023? Questa estate non potete perdervi il concerto inaugurale di uno dei gruppi più influenti della scena hip hop italiana, gli Articolo 31! Il duo composto da J-Ax e DJ Jad si esibirà il prossimo 2 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica, in Calabria. E sappiamo già che sarà un evento imperdibile!

Gli Articolo 31 hanno alle spalle una carriera lunga 30 anni, durante la quale hanno saputo rinnovarsi e conquistare un pubblico sempre più vasto. Dalle prime produzioni tipiche dell’epoca d’oro del rap, fino alla svolta pop degli ultimi album, il duo ha sempre mantenuto la propria identità unica e originale.

Non c’è dubbio che il concerto del Roccella Summer Festival 2023 sarà un’occasione unica per rivivere i successi del passato e apprezzare le nuove produzioni degli Articolo 31. E non sarete gli unici ad apprezzare questo evento! Infatti, i biglietti per assistere al concerto sono già in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes. Non perdete l’occasione di partecipare a uno dei concerti più attesi dell’anno!

Il Roccella Summer Festival 2023 è pronto ad accogliere grandi nomi della musica italiana e internazionale, e gli Articolo 31 sono solo l’inizio di una lunga serie di appuntamenti imperdibili. Il festival si svolgerà in una location da sogno, con vista sul mare e un’atmosfera unica. Non c’è dubbio che sarà una vacanza indimenticabile!

Quindi, cosa state aspettando? Prenotate i vostri biglietti per il concerto degli Articolo 31 e preparatevi a trascorrere un’estate all’insegna della musica e del divertimento! Il Roccella Summer Festival 2023 vi aspetta a braccia aperte!

