Caulonia, appuntamento con il laboratorio di cucina sensoriale

“Salviamo la Terra!”, ultimo appuntamento con il “laboratorio di cucina sensoriale”.

Sta per concludersi l’anno di attività del progetto “Salviamo la Terra!”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età” (Educare Insieme). Le attività programmate, incentrate sulla tematica “Ambiente e sani stili di vita”, hanno coinvolto un gran numero di minori nei diversi laboratori ed iniziative, consentendo loro di entrare in contatto con spazi ambientali e paesaggistici e con una necessaria condivisione di pratiche di consumo responsabili. È stata inoltre opportunità di socializzazione, interazione con bambini e ragazzi anche di età diversa accomunati dalla voglia di condivisione di esperienze e apprendimento. L’attività “Laboratorio di Cucina” ha finora consentito ai minori coinvolti di scoprire realtà del territorio dedite all’allevamento, alla produzione artigianale di antichi sapori e alla riscoperta di alcune tradizioni culinarie mettendo direttamente le mani in pasta. È stato inoltre realizzato un laboratorio “saperi e sapori” che ha dato spazio alla conoscenza di elementi naturali ed essenziali per un corretto stile di alimentazione. Il prossimo 17 marzo, presso i locali della Cooperativa Sankara, sarà realizzato un laboratorio di cucina sensoriale che coinvolgerà 10 partecipanti. I minori attraverso i 5 sensi apprenderanno l’importanza della stagionalità dei prodotti e della genuinità di frutta e verdura per un corretto stile di alimentazione. L’attività sarà realizzata in collaborazione con una figura professionale esperta in tema di nutrizione, la Dr.ssa Annarita Tassone. Si promuoverà l’importanza e la salvaguardia dei cicli di vita delle piante e della loro stagionalità così come la possibilità di evitare gli sprechi in cucina. Un modo, insomma, per avvicinare i bambini e i ragazzi all’ambiente partendo però dal proprio stile di vita, dall’alimentazione quotidiana e dalla necessaria coscienza critica che deve accompagnare anche i consumi e gli acquisti.