Mortara di Pellaro (RC), Prossima apertura “Ludo Farm Little Robin”

Prossima apertura ad Aprile 2023 della “Ludo Farm Little Robin”, eventi e natura. Un’esperienza indimenticabile quella prevista dalla ludo farm a Mortara di Pellaro, a pochi chilometri da Reggio Calabria. Presso l’azienda Centro di riproduzione equina Scaravet, diretta dal dottore Carmelo Scaramozzino, si potranno svolgere varie attivitá a contatto con la natura e gli animali.

Prossima apertura “Ludo Farm Little Robin”

L’Associazione sportiva dilettantistica Little Robin, operativa presso l’azienda Cenro di riproduzione equina Scaravet, nasce con lo scopo di intrattenere e sensibilizzare grandi e piccini al sano divertimento. Tutto questo fona la possibilitá di fare conoscere non solo lo straordinario mondo equino ma propone anche attivitá rivolte alla conoscenza degli animali in ambiente naturale insieme a una didattica specifica mirata a migliorare il rapporto tra uomo e cavallo e soprattutto tra uomo e natura. L’associazione opera durante tutto l’anno organizzando per i soci vari corsi ed eventi con incontri a cadenza settimanale. Inoltre, con la bella stagione offre attivitá all’aria aperta nel rispetto della madre terra.

All’interno della struttura si avrá la possibilitá di allestire un piccolo spazio ristoro o personalizzare il proprio momento. Tanti giochi per i piú piccini, l’opportunitá di avvicinarsi ai cavalli ed anche la prima emozione di salire in sella. Vari i servizi previsti tra i quali anche l’animazione, allestimenti e catering. Durante gli eventi é possibile, altresí, visitare la piccola fattoria immersa nella natura.

Un’iniziativa quella dell’Associazione Little Robin che prevede la possibilitá di entrare a contatto con la natura e gli animali in diversi modi svolgendo anche ulteriori attivitá quali: animali in fattoria, caccia al tesoro, giochi in legno e gonfiabili, area bbq, sedute, area green e forno, area baby, catering.

E molto altro ancora:

Come raggiungere la Ludo Farm

Per raggiungere il luogo dove si potrá partecipare a tutte queste attivitá bisognerá impostare nell navigatore di google Maps via Mortara San Leo, direzione 2mxc + 9m Rc, Cittá Metropolitana di Reggio Calabria

Articoli Correlati E' morto Little Tony E' morto a Roma Little Tony. Il cantante, aveva 72 anni e da tempo era…

Morto Robin Williams, si è suicidato E' stato trovato ieri morto suicida l'attore Robin Williams, 63 anni, nella sua casa di…

Ntacalabria Sport rinviato alla prossima settimana E' rinviato a lunedì prossimo il programma Ntacalabria Sport. L'appuntamento stasera non andrà in onda…