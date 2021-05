Yacht spiaggiato a Melito Porto Salvo. Due i feriti

La spiaggia di Melito Porto Salvo ha “accolto” uno yacht. Nella giornata di oggi, un yacht di colore nero si è spiaggiato sulla spiaggia reggina. Per cause in corso di accertamento, lo yacht è arrivato sin sulla spiaggia uscendo completamente dall’acqua. Due le persone rimaste ferite.

Entrambi i feriti, di nazionalitá britannica, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, da quanto si é appreso, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e le Forze di Polizia. I militari hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche tanti curiosi.