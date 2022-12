Melito Porto Salvo, seminario apicoltura al liceo Familiari

Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita.

Dell’importanza dell’apicoltura e del settore apistico, si è parlato in un seminario di formazione tecnica nell’Aula Magna del “Familiari” di Melito Porto Salvo, alla presenza dei ragazzi del corso Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Convegno su apicoltura e settore apistico

Il relatore, Gaetano Mercatante, docente di scienze agrarie, tra i maggiori esperti di apicoltura a livello regionale, socio APROCAL, ha illustrato il valore inestimabile che questi insetti rappresentano a livello ambientale, per la sopravvivenza del Pianeta. Ed anche come il settore apistico, anche in Calabria in constante crescita, oltre ad essere remunerativo dal punto di vista economico, sia gratificante dal punto di vista professionale, Per tale motivo, anche le aziende calabresi del settore, investono in formazione in tutti gli Istituti Tecnici e Professionali per l’Agricoltura, al fine di dare la possibilità ai diplomati di ampliare i propri orizzonti lavorativi.

Durante l’incontro tecnico dimostrativo, organizzato dai docenti delle discipline di indirizzo agrario del Familiari, gli studenti hanno partecipato attivamente e dimostrato interesse verso un’attività che rientra a pieno titolo nella mission del corso Professionale per l’Agricoltura di Melito di Porto Salvo. Vista la vocazione agricola del comprensorio dell’Area Grecanica, la scuola oggi, ancora di più rispetto al passato, viene considerata una risorsa a servizio della collettività. Anche le aziende agricole del comprensorio stanno rivolgendo particolare interesse verso l’Istituzione Scolastica, che, dopo il periodo Covid, è rinata, offrendo la possibilità a chi la sceglie consapevolmente, di potersi formare, anche dal punto professionale.

Corso di studi ad indirizzo Agrario

Il corso di studi ad indirizzo Agrario fornisce agli studenti non solo conoscenze teoriche, ma anche un bagaglio di conoscenze pratiche che gli permetteranno di inserirsi velocemente nel mondo del lavoro. Infatti, l’attenzione da parte delle aziende rivolta verso la scuola, non è casuale. Il Dirigente Vincenzo Zappia si ritiene soddisfatto del lavoro di tutto il corpo docente, altamente qualificato e professionale. Un motivo in piú per i ragazzi del luogo che, scegliendo questo corso professionale, potrebbero un giorno trasformare in lavoro una delle vocazioni territoriali dell’Area Grecanica.