Melito P. Salvo: Incontro sul tema del diritto alla salute nell’Area Grecanica

Il diritto alle cure e alla salute, è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana ed è in questa prospettiva che è possibile parlare di diritto alla salute come diritto collettivo poiché assicurare l’assistenza sanitaria ai singoli permette, di tutelare l’intera comunità anche in ottica di prevenzione. Ma l’Area Grecanica, situata nel basso Jonio della provincia di Reggio Calabria, deve fare i conti con la condizione di disagio sociale di quei cittadini che hanno anche difficoltà a potersi muovere per raggiungere le più vicine strutture sanitarie. In tal senso, il Circolo di Melito di Porto Salvo del Partito Democratico ha organizzato per il 12 maggio 2022, con inizio alle ore 18,00, un incontro sul tema “Il diritto alla salute nell’Area Grecanica”. L’evento si terrà presso l’Hotel Tito Serranò dello stesso centro jonico e si inserisce nel percorso delle Agorà Democratiche ideate dal Partito Democratico come momenti di democrazia partecipativa.

Sulla base dei dati disponibili, in relazione alla capacità di erogazione dei servizi da parte di ambulatori pubblici e privati convenzionati e al tasso di ospedalizzazione evitabile si può affermare che ci si trovi di fronte, in particolare con riferimento ai comuni interni dell’Area Grecanica, a una popolazione che non si cura in maniera adeguata e che non ha la cultura della prevenzione con tutto ciò che ne consegue per la qualità della vita e le aspettative di vita stesse delle persone.

In questo contesto merita, di essere citato lo stato dei servizi di pronto intervento in caso di emergenza – urgenza. È necessario, pertanto, intervenire subito potenziando i servizi sanitari territoriali e l’ospedale di Melito di Porto Salvo con l’utilizzo delle risorse e le misure di cui alla missione 6 del PNRR, del PON Salute e del DM 71 e, non ultimo, dell’Accordo di programma quadro Regione Calabria “Aree interne grecaniche” definito di recente.

L’obiettivo che ci si pone con l’organizzazione dell’Agorà è quello di verificare il livello di erogazione dei servizi sanitari nell’area grecanica e elaborare soluzioni attraverso l’utilizzo in maniera coordinata delle risorse e delle misure di cui agli strumenti citati in precedenza, proponendo gli opportuni correttivi agli atti predisposti fino ad ora in materia dalla Regione Calabria e dall’ASP di Reggio Calabria e gli interventi necessari per rendere effettivo il diritto alla salute per i cittadini del comprensorio.

Ad introdurre e coordinare l’incontro sarà Enzo Russo Segretario del circolo del PD di Melito di Porto Salvo.

