Beppe Grillo in arrivo in Calabria, le tappe

Dopo undici anni di assenza con suoi spettacoli (ultimo al palasport di Crotone nel 2008), Beppe Grillo sta per tornare in Calabria con quattro tappe del suo nuovo one man show “Insomnia – Ora dormo”.

Quattro tappe in Calabria

Il comico genovese sarà giorno 11 marzo al Teatro Metropol di Corigliano; il 12 al Teatro Politeama di Catanzaro; invece, il 13 al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 14 marzo chiuderà il suo mini tour calabrese al Teatro-Cinema Garden di Rende.

“Molto strano – commenta il promoter Ruggero Pegna – il dato di vendita dei biglietti. Nel cosentino, a Rende e Corigliano, si va verso il tutto esaurito, nonostante le maggiori capienze dei teatri; mentre a Catanzaro e Reggio la prevendita è molto lenta”.

“Insomnia” di Beppe Grillo

In “Insomnia”, Beppe Grillo si racconta attraverso uno spettacolo intimo e autentico; prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è realmente. Non mancheranno le interazioni con il pubblico e le improvvisazioni. Come al solito legate agli ultimissimi avvenimenti di cronaca, che rendono ogni sua esibizione unica e atipica.

“Insomnia” è uno spettacolo divertente e provocatorio, un viaggio nella sua vita e nella sua carriera; dal cabaret alla Rai all’impegno politico, con l’auspicio che, dal mondo dell’informazione, si possa tornare a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

Pegna: “Divertimento assicurato”

In una sorta di “work in progress” creativo, con questo nuovo show Grillo racconta l’insonnia che lo tormenta da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode; a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, che lo ha fatto diventare il personaggio che tutti conoscono. Una spettacolo in cui Grillo, ormai autentico protagonista anche della cronaca politica del nostro Paese, condivide la sua visione del mondo che è e che verrà.

“L’insonnia cercavo di combatterla, ora me la coltivo perché se non dormo non morirò mai nel sonno… E’ bellissimo!” – dice Grillo, disteso su un letto, con una mascherina sugli occhi.

“Al di là di ogni fede politica – ribadisce Pegna – il divertimento è assicurato! E ridere, rimane la migliore ricetta per tutto! ”.