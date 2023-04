Reggio Calabria prepara il suo 25 aprile

In preparazione alla manifestazione per la celebrazione del prossimo 25 aprile, festa della Liberazione, la presidente dell’Ottava Commissione consiliare Pari opportunità, Diritti, Pace, e Immigrazione, Teresa Pensabene, ha accolto in audizione Samanta Caridi, della segreteria della confederazione CGIL metropolitana, Sandro Vitale, presidente dell’AMPA di Reggio Calabria 25 aprile e Antonio Sapone, dell’Ufficio di Gabinetto della Città Metropolitana.

Come riferisce la Presidente, “è stato un primo incontro istituzionale, un proficuo confronto preliminare per gettare le basi dell’organizzazione volta a creare le condizioni per una partecipazione più ampia e inclusiva alla consueta celebrazione della Festa della Liberazione”.

“Il 25 aprile – ha spiegato – deve essere patrimonio comune di tutti gli Italiani che si riconoscono nel significato e nei valori della Liberazione, intesa come liberazione dalla dittatura del regime nazifascista e dalla guerra, ma anche come ripudio della guerra, nel suo significato etico-morale, secondo quanto sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione repubblicana, nata proprio dopo la fine della guerra e la liberazione dal regime”.

Samanta Caridi ha ringraziato per il lavoro sinergico che posto in essere, in continuità con la manifestazione “Insieme per la Pace” svoltasi precedentemente., assicurando la partecipazione della CGIL insieme alle altre sigle sindacali e a tutti i soggetti che si identificano nel messaggio di antifascismo e Pace che quest’anno caratterizzerà in modo particolare la celebrazione del 25 aprile.