Parco Aspromonte: “Garantire diritto allo studio”

Parco Aspromonte, D. Creazzo: “Il futuro scolastico dei bambini d’Aspromonte e quello lavorativo degli Lsu/Lpu sono una priorità non derogabile”.

Impegno del vicepresidente Creazzo: garantire diritto allo studio

Ricercare soluzioni opportune per garantire il diritto allo studio dei bambini dei centri montani, oggi penalizzati dalla chiusura degli ist. scolastici.

Il Vicepresidente dell’Ente Parco Naz. dell’Aspromonte, Domenico Creazzo, è stato “investito” dal Presidente della Comunità del Parco Francesco Bruzzaniti e dai Sindaci della Comunità affinché individui, in sinergia con la Regione Calabria, soluzioni anche in deroga alle norme organizzative per riconoscere ai piccoli “alunni” delle scuole dei centri di Roccaforte del Greco, Careri e Canolo, il diritto allo studio. Evitando al contempo, di contribuire ad isolare e a spopolare i centri montani. L’impegno di Creazzo, in tal senso, è infatti massimo. Anche per non indebolire la crescita educativa e formativa dei bambini e di tutta la comunità.

Questione dei Lavoratori ex LSU/LPU

Il vicepresidente Creazzo, in pieno accordo con la Comunità del Parco Aspromonte, ha trasmesso ulteriore nota alla Regione Calabria per discutere la questione che riguarda la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU. Infatti, la peculiare natura dell’Ente Parco non consente di usare le modalità operative proprie degli enti locali. La nota nasce, peraltro, dalla già manifestata necessità di creare uno specifico tavolo tecnico tra Regione, parco e Ministero vigilante, unico soggetto deputato a valutare, insieme al MEF ed al Dip. della Funzione Pubblica; le strade davvero percorribili.

“Sulle questioni, molto delicate per l’Aspromonte, la nostra azione sarà determinata – ha spiegato il vice D. Creazzo. In piena sinergia con la Regione Calabria siamo già al lavoro per ricercare ed indicare i percorsi da fare. Tutto ciò nel pieno rispetto delle regole. Ma consapevoli che il futuro scolastico dei bimbi d’Aspromonte e anche di quello lavorativo degli Lsu/Lpu, rappresentino una priorità non più derogabile”.