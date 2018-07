Acquisti Bocale ADMO, le novità

Acquisti Bocale ADMO. Arriva l’ufficializzazione di ben sei calciatori nuovi che si vanno ad aggiungere a Nucera e Caputo.

Acquisti Bocale ADMO, ecco chi sono:

Ieri, 24 luglio, è stata una giornata di annunci in casa Bocale ADMO, con l’ufficializzazione di ben sei calciatori nuovi che si vanno ad aggiungere a Nucera e Caputo, i quali avevano già messo nero su bianco nelle scorse settimane.

Due sono gli over presentati: ritorna in biancorosso Emanuele Tuzzato, centrocampista classe ’95, reduce da un anno e mezzo con l’Aurora, alla quale era giunto proprio da Bocale; Carmelo Moio, esterno offensivo classe ’97, approda al Bocale direttamente dal campionato di Serie D, dove giocava con la Cittanovese.

Attese ulteriori novità

Un poker di nuovi under di grande qualità sono quelli che mister Laface avrà a propria disposizione: Francesco Caridi, centrocampista classe ’99, in arrivo dalla Vibonese; Felice Zagari, altro centrocampista nato nel ’99, ex Vibonese e Reggina tra le altre; Antonio Perla, attaccante esterno classe 2000, avversario del Bocale nel torneo Juniores con la Calcistica Spinella; ed infine Ousmane Keita, centrocampista classe 2001, nativo della Guinea e protagonista nell’ultima stagione con la Juniores dell’Audax Ravagnese.

Diventano quindi otto i nuovi acquisti Bocale ADMO versione 2018/2019, con un’età media che sia abbassa di molto; il mercato biancorosso non è comunque terminato, sono attese ulteriori novità.