Terremoto a Scalea, tanta paura nel cosentino

La terra continua a tremare in Calabria. Questa volta si è registrato terremoto a Scalea. L’episodio si è verificato questa mattina.

Terremoto a Scalea, i particolari

Trema ancora la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto nazione di geofisica e vulcanologia. La terra ha tremato questa mattina nel cosentino alle ore 6:31. L’epicentro si è verificato nel Tirreno meridionale al largo della costa di Scalea, nel Cosentino. Il sisma è stato avvertito anche in altre province. Tanta la paura dei cittadini che si sono riversati in strada. Non si è trattato dell’unica scossa che è stata avvertita. Infatti, una seconda e una terza scossa di minore entità (magnitudo 2.5 e 2.1) erano state registrate pochi minuti dopo sempre nella stessa zona. Per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose.

