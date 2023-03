Locri,Licei Mazzini e il Progetto Scuola Nazionale Special Olympics

Anche quest’anno, i Licei Mazzini di Locri, si distinguono in tema di inclusività degli alunni speciali, un’attenzione che ormai da tanti anni è riservata a loro, grazie alle molteplici attività progettate nell’ottica della loro partecipazione attiva ad ogni iniziativa. Non potevano certo mancare tra tutte, le attività sportive a loro dedicate, grazie al partenariato ormai consolidato con l’organizzazione Special Olympics Italia di cui è soggetto promotore nella Locride l’Associazione “Girasoli della Locride”.

Nello specifico il “Progetto Scuola Nazionale Special Olympics Italia, che il Dirigente Francesco Sacco ha sposato ormai da tre anni, rientra tra le attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale che consente di sperimentare e valorizzare le diverse abilità, creando occasioni di conoscenza diretta, aumentando la disponibilità all’accoglienza della diversità e cercando di cambiare la vita degli studenti con disabilità, riuscendo così ad intervenire sulle ingiustizie, ad evitare l’isolamento, ad educare al rispetto e intervenire sull’attività che devono affrontare. Il Progetto Scuola di Special Olympics Italia incoraggia docenti e studenti ad essere promotori del cambiamento culturale e sociale.

Attraverso il gioco e l’attività sportiva unificata, creando una comunità scolastica sempre più inclusiva. Infatti lo sport fornisce ai giovani, con e senza disabilità intellettive, l’opportunità di allenarsi e giocare insieme come compagni di squadra. Con questo approccio si sviluppano non solo le abilità tecniche, ma nel fornire opportunità relazionali, si stringono amicizie e si promuove il rispetto per i compagni, i giovani diventano promotori dell’inclusione dentro e fuori dal campo. Il programma annuale previsto per questa annualità ha visto i ragazzi impegnati prima con il Basket poi con la pallavolo e tra qualche settimana con gli Smart Shool Games.

Il primo evento organizzato dal team dei Licei Mazzini, di cui è referente la docente di Scienze Motorie Cinzia Musitano, sostenuta e coadiuvata dai colleghi Pietro Maviglia e Silvia Grasso, nonché dalle colleghe delle attività di sostegno Francesca Giorgio e Fausta Aprigliano, si è tenuta venerdì 2 dicembre.

L’attività è stata organizzata in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, per l’occasione il team ha preparato gli alunni: all’esecuzione del Flash Mob sulle note della canzone di Dargen D’Amico – Dove Si Balla e alle esercitazioni della European Basket Week 2022, si è colta l’occasione anche per presentare a tutta la comunità scolastica, alla presenza della presidente dell’Associazione “Girasoli della Locride” Prof.ssa Irma Circosta il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che è divenuto operativo proprio in questi giorni.

Il secondo appuntamento, si è tenuto venerdì 17 febbraio, questa volta i ragazzi speciali insieme ai loro partner nonché compagni, si sono cimentati con la pallavolo, mattinata entusiasmante, carica di forti emozioni, di tanto divertimento e pregna di sani valori e principi che solo lo sport riesce a trasmettere.

Il 31 Marzo p.v. il team Special Olympics è pronto ad organizzare la 3^ Edizione degli Smart Shool Games 2023, come da programma Nazionale, tante le attività motorie e sportive in programma, dalla corsa, ai percorsi per lo sviluppo delle abilità motorie di base e coordinative, anche a stazioni, alle bocce, ecc…

Le attività risultano tutte particolarmente coinvolgenti e partecipate, soprattutto perché la pratica sportiva è organizzata coinvolgendo i compagni normodotati che svolgono il ruolo di partners dei ragazzi speciali e quindi di fondamentale supporto oltre che fisico anche psicologico.

Non a caso il giuramento degli atleti Special Olympcs è “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze” a dimostrazione che l’importante è mettercela tutta, indipendentemente dai risultati che arriveranno.