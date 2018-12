Torna il Mercatino di Natale Area Grecanica

Settima edizione di uno dei più bei mercatini natalizi d’artigianato a km 0 d’Italia. Il Mercatino di Natale Area Grecanica, nella sua edizione 2018, sarà ancor più sorprendente, ricco e variegato.

Mercatino di Natale Area Grecanica 2018

Oltre quaranta stand di artigianato esporranno oggetti unici e deliziosi per tre giornate e tre serate di puro divertimento, shopping, ed ancora, degustazioni, balli e… beneficenza.

Il 9 dicembre, in occasione del decimo anniversario dalla fondazione del Comitato Civico Pro Condofuri, è prevista una grande giornata di beneficenza il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione “Romana Messineo” di Reggio Calabria; da sempre impegnata nell’assistenza ai malati di Alzheimer e dei loro familiari. La presidente dell’associazione, Lina Lizzio, sarà presente al Mercatino di Natale Area Grecanica, durante la serata per ricevere le donazioni volontarie di quanti vorranno contribuire.

Le iniziative

Pranzo conviviale con malati e indigenti offerta dal Comitato Civico Pro Condofuri in collaborazione con l’Ist. Alberghiero Bova M. – Condofuri; la sera, dalle 20:00 in poi, dopo il taglio della torta offerta gratuitamente dal Comitato per i suoi dieci anni di attività. Seguirà il grande concerto di beneficenza in cui si esibiranno tantissimi artisti provenienti da Calabria, Puglia, ed anche dalla Sicilia. Non mancheranno inoltre concerti anche nelle serate del sette e dell’otto dicembre; spettacoli per i più piccoli con artisti di strada, giocolieri, ventriloqui, ed anche mascotte.

Il programma completo è illustrato a seguire. Mercatino di Natale Area Grecanica: tutto da scoprire, tutto da vivere, tutto da condividere. Ingresso gratuito.

Crono – programma

(Gli orari potrebbero subire variazioni per questioni logistico-organizzative)

Venerdì 7 dicembre 2018

17:00 Inaugurazione del Mercatino di Natale dell’Area Grecanica ed apertura stand;

17:10 Laboratorio creativo su come creare un cesto in vimini;

19:00 Convegno sul tema: Terra dei Greci di Calabria, tra mare, montagna, arte, cultura, antichi mestieri e nuove prospettive. (Saranno invitati inoltre, tutti i sindaci dell’Area Grecanica, il direttore del Parco Naz. dell’Aspromonte dr. S. Tralongo, l’ex presidente del Parco, prof. G. Bombino, rappresentanti di associazioni di categoria e volontari impegnati nella valorizzazione del territorio);

21:30 “Le Muse del Mediterraneo” in concerto.

Sabato 8 dicembre 2018

15:00 Apertura stand;

15:30 L’Associazione “L’infanzia di Tom” presenta: “Caro Babbo ti scrivo”. Ed inoltre, Letterine a Babbo Natale;

16:00 Circo “La Baraonda”: ventriloquismo, sputafuoco, bolle di sapone giganti, ed ancora, baby dance, mascotte, zucchero filato, trampolieri, giocolieri, clown, etc.;

18:00 Spettacolo di balli sociali su e giù per il Mercatino;

19:30 Dimostrazioni e degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

21:30 “Behike Moro” in concerto.

Domenica 9 dicembre 2018

10:00 Apertura stand e laboratori per i bimbi;

12:30 Pranzo di beneficenza “Chi non mangia in compagnia, è avaro di allegria”, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Bova Marina – Condofuri. Il pranzo sarà quindi offerto gratuitamente a malati (deambulanti o comunque in grado di raggiungere l’area del Mercatino), indigenti in genere, ospiti delle case di cura, ospizi, etc.;

15:30 Animazione bimbi a cura dell’associazione l’Infanzia di Tom;

16:30 Convegno: “Natale con i malati di Alzheimer” a cura di Lina Lizzio, presidente Associaz. “Romana Messineo” di Reggio Cal.;

18:00 Foto con Babbo Natale (chi vorrà, potrà comunque farsi ritrarre in foto durante l’intero periodo della fiera natalizia ;

18:30 “Mise en place” di un tavolo per cenone di natale a cura degli allievi dell’Ist. Alberghiero Bova M.-Condofuri

In serata

19:30 Degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

20:00 Taglio della Torta offerta gratuitamente dal Comitato Civico Pro Condofuri per i suoi 10 anni di attività;

20:10 Gran concerto di beneficenza “GRECANICA FOR ALZHEIMER”, il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione Romana Messineo, anche con la presenza di numerosi artisti; dalla Calabria: “Ciccio Nucera Band”, “Mimmo Cavallaro”, “Andrea Simonetta”, ed inoltre, “Gabriele Albanese”, “Salvatore Braccio”, “Valentina Balistreri”; invece, dalla Puglia: “Giancarlo Paglialunga”, ed ancora, “Rocco Nigro”, “Serena D’Amato”; dalla Sicilia: “I beddi di Sicilia” e tanti altri.

23:59 Gran finale e chiusura del Mercatino. ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!!