Calcio: Virtus Entella – Reggina 1-1 (50′ Crisetig, 90′ Mancosu (rig.)

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Reggina è tornata in campo per la terza di campionato, nell’inedita sfida di Chiavari contro la Virtus Entella, dei diavoli neri di mister Tedino. È finito in parità il match del “Gastaldi“. Un’occasione sprecata per la squadra dello Stretto, andata in vantaggio ed anche in superiorità numerica.

LE SCELTE

Toscano, tra i pali, ha fatto esordire dal primo minuto Guarna, al posto di Plizzari alle prese col coronavirus. Prima da titolare in campionato per Cionek al posto di Gasparetto, con a destra Situm vista l’indisponibilità di Rolando e Delprato. Il ritrovato Rivas – un problema muscolare lo ha tenuto fuori per poco più di un mese, dall’amichevole di Benevento – si è accomodato in panchina. Diverse assenze per Tedino, che ha schierato Morosini in appoggio a De Luca e Brunori.

LA PARTITA

All’ equilibrio sostanziale della prima frazione, si è contrapposta la prestazione di un secondo tempo effervescente da parte amaranto, con il meritato vantaggio, al quale si è contrapposta la delusione di aver buttato al vento la prima vittoria stagionale in trasferta – sarebbe stata ampiamente merita – ed il primo posto in classifica.

POCO CINISMO

E’ stata una Reggina che sebbene abbia giocato bene, dominando specialmente nella ripresa, dimostrando anche di avere tra le sue corde qualità e tecnica, si è rivelata poco cinica nel chiudere una gara che aveva avuto in pugno, dopo la rete del vantaggio di Crisetig – ha beffato Borra sul primo palo – e con l’uomo in più dopo l’espulsione di Crimi al minuto 61 per doppia ammonizione.

TOSCANO VALORE AGGIUNTO

Chiuso il primo tempo con il risultato ad occhiali, gli equilibri, li ha spostati, come al solito, Mimmo Toscano. La gara degli amaranto, illuminata dai lampi di Menez– ha procurato la punizione del vantaggio amaranto – ha vissuto di luce propria, grazie all’inserimento di Mastour, che ha dimostrato di avere idee e tocchi precisi, che i compagni, avrebbero potuto finalizzare e concretizzare al meglio.

FATALI I TITOLI DI CODA

Al 90′ l’episodio che fatto crollare i sogni degli ospiti. Un rigore evitabile, quello che Guarna, oggi in campo dal primo minuto, ha dovuto raccogliere in fondo al sacco al tramontare della sfida, siglato da Mancosu. Il cruccio degli uomini di Toscano, è stato quello di non aver saputo chiudere il match. Tante le occasioni mancate, con Borra decisivo su Menez, Liotti, Folorunsho, mentre Denis è andato vicino alla marcatura su punizione.

LA CLASSIFICA

Gli amaranto, hanno così mancato l’aggancio alla vetta, con 5 punti all’attivo. Il bicchiere potrebbe sembrare mezzo vuoto, ma è pur vero, che siamo ad inizio di campionato.

GUARDARE AVANTI

Ora bisognerà in fretta andare con la testa al prossimo impegno casalingo. Si ritorna in campo già martedì sera, con il derby di Calabria tra Reggina e Cosenza, dove ci potrebbe essere dopo tanto tempo, la presenza sia pure minima, del tifo amaranto che tanto è mancato sugli spalti del Granillo.

LE FORMAZIONI

Virtus Entella: Borra, De Col, Chiosa, Poli, Pavic, Paolucci (48′ Toscano), Crimi, Brescianini (78′ Koutsoupias), Morosini (78′ Petrovic),Brunori (68′ Mancosu), De Luca (68′ Coppolaro).A disposizione: Balducci, Albertazzi, Cleur, De Santis, Bonini, Cardoselli, Pellizzer. Allenatore: Tedino.

Reggina: Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm (92′ Vasic), Bianchi (45′ Folorunsho), Crisetig (82′ De Rose), Liotti (82′ Di Chiara); Bellomo (45′ Mastour); Ménez, Denis. A disposizione: Farroni,Gasparetto, Peli, Stavropoulos, Faty, Rivas, Lafferty. Allenatore: Toscano.

Direttore di gara: Pairetto di Nichelino. Ammoniti: Menez, Rossi, Folorunsho (R),Brunori, De Col (E). Espulsi: al 61′ Crimi (E)