Torino, meeting Lions Reggio Calabria dedicata ai Bronzi di Riace

Una delle sale del prestigioso Circolo Ufficiali della città di Torino si è trasformata nell’elegante cornice di una serata Intermeeting dedicata alla solidarietà, ai valori della Costituzione e finalizzata alla raccolta fondi per la fondazione LCIF, Lions Clubs International Foundation, che, egregiamente coordinata dal socio Valerio Martin, rappresenta il braccio umanitario del Lions Clubs International, una tra le principali ONG al mondo che sostiene e sviluppa programmi internazionali che aiutano milioni di persone attraverso centinaia di iniziative sia locali che nazionali ed internazionali. Nel corso dell’evento, il Presidente dell’ Associazione Turistica Proloco città di Reggio Calabria Giuseppe Tripodi e il Prof. Diego Geria, Responsabile scuola e formazione AVIS provinciale di Reggio Calabria, hanno presentato ai numerosi soci Lions Club del Distretto 108 – Ia1 , Circoscrizione 2 zona A, l’antica Rhegion e gli splendidi guerrieri simbolo della nostra città con un interessante intervento sul tema “Dalla scoperta dei Bronzi alla XXII Edizione del Premio Internazionale Bronzi di Riace”.

Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca”. A questo, tra i principali scopi dei Lions Club, si è profondamente ispirato l’evento, organizzato da Uberto Forgia, Past President di San Mauro Torinese, il quale, nel rimarcare l’importanza del “Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della Comunità”, ha illustrato la comunione di intenti con i Presidenti del Lions Club di Sciolze, di San Mauro Torinese, di Pino Torinese, di Moncalieri Host, di Moncalieri Castello, di Stupinigi 2001 e con i rappresentanti dei Club di Torino Stupinigi, di Venaria Reale Host, e di Gavi.

Dopo l’esecuzione degli inni di rito e il suono della campana, il Presidente ha salutato i convenuti e ricordato le finalità dei Lions Club evidenziando che la serata è stata organizzata per vivere un momento culturale dedicato alla antica Rhegion e ai mitici Bronzi di Riace. Il Presidente Giuseppe Tripodi, dopo i rituali saluti, ha ricordato che il Premio Internazionale “Bronzi di Riace”, giunto quest’anno alla sua XXII edizione, è stato dedicato alle due imponenti statue, ma soprattutto, al valore simbolico in esse racchiuso, alla forza, alla tenacia ed alla fierezza di quei antichi guerrieri, valori che oggi possono ancora essere riconosciuti in chi, con determinazione e tenacia, è riuscito a distinguersi nel proprio ambito lavorativo e sociale.

Accanto al Presidente Tripodi il medico Joannis Kantzas, Ambasciatore della cultura nei rapporti tra la Grecia e l’Italia e la scrittrice e giornalista Elena D’ambrogio Navone, insigniti quali fieri guerrieri nelle edizioni precedenti. Il Presidente Tripodi ha poi evidenziato le bellezze tipiche della splendida città di Reggio Calabria mediante un interessante documentario culturale, storico, artistico, gastronomico e paesaggistico, qualità sempre molto apprezzate dai turisti. A seguire lo storico Diego Geria ha esposto una interessante relazione accompagnata da suggestive immagini, suscitando grande interesse, apprezzamento e curiosità nell’attento e qualificato uditorio.

Nel rievocare i fasti dell’antica Rhegion, del tiranno Anassila e dei più celebri reggini dell’epoca greca, il Prof. Geria ha quindi concluso soffermandosi su ciò che sono e rappresentano i Bronzi, illustrando alcune tesi relative alle loro origini ed ai ”misteri” in essi nascosti. Conclusi gli interventi degli ospiti, i rappresentanti dei Lions Club hanno ringraziato tramite il Presidente di zona tutti i soci dei Club intervenuti e i due relatori per i loro interventi di grande valenza culturale. La serata, come nelle migliori tradizioni dei Lions Club, si è conclusa con il suggestivo rintocco della campana e con l’auspicio di future occasioni d’incontro.