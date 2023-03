Siderno,”Dialogo con la Poesia” l’ultima fatica di Stefano De Angelis

di STEFANO DE ANGELIS

Ho appena presentato il mio ultimo libro, “Dialogo con la Poesia” edito dalla casa editrice “Pagine” e di cui avremo ancora modo di parlarne. Il libro è stato accompagnato da una mia piccola mostra fotografica, giacché la Fotografia è quell’altra passione che sovrappongo ai versi della Poesia; ed in effetti è proprio di questo che desidero parlare. Sono ormai sedici anni che vivo in Calabria. Personali vicissitudini mi hanno portato qui. Qui, riscopro quella parte di me stesso che in un certo senso era mancante nell’anello del mio errare in questa Vita. La Calabria mi ha rivitalizzato; unitamente alla passione per il Mare ho potuto, nel contesto di un percorso culturale che dura da cinque anni, rivisitare luoghi dell’Animo e dell’Anima che prima non conoscevo.

Dunque ho iniziato a scrivere, ma anche ad osservare questa Terra straordinaria. Forse la sua orografia selvaggia posta tra due Mari e percorsa da importanti rilievi appenninici fanno di questa Terra, una Terra, sì! da osservare, ma con predisposizione d’animo e d’intenti. Ho iniziato a scattare fotografie, mai, quando il Cielo è terso e devo dire che proprio nel Cielo ho ravvisato il linguaggio della Calabria. Contrasti forti, d’ombre e Luce: sì! soprattutto Luce. Questa Luce incredibile che aggredisce, a primo impatto, la vista. Ho dovuto imparare, in un certo senso, a controllarne l’impeto, capirne i momenti. Capire dove questa Luce poteva portarmi. Un viaggio, non per mare, non per terra, ma un viaggio per Cielo. La mia ispirazione più profonda l’ho trovata proprio nel Cielo.Giorno dopo giorno, accompagnarmi dalla Luce e nella Sua Luce, la Calabria mi ha rivelato una Bellezza mozzafiato. L’ho trascritta in versi ed in versi di Luce.

Tutti dovrebbero guardare alla Calabria come Terra di Luce. Dimenticare il pregiudizio, assurdo, verso una Terra che non chiede null’altro di essere amata; come io l’Amo…Allora, ho iniziato a fotografarla, per la sua Luce e per il profondo appagamento dell’animo che ho vissuto, osservandola. Forse un solo viaggio per questa Vita non sarebbe sufficiente per immortalarla nei suoi limiti straordinari. Ho deciso di sovrapporre la fotografia a dei versi che qui sotto riporto, parte in italiano, parte in calabrese per entrare, appunto, nel linguaggio e nell’Emozione ch’ essa emana.