Casignana (Rc), Scoperta gigantografia di Padre Bonaventura

Proseguono le iniziative della Pro Loco di Casignana per la valorizzazione turistico- culturale del borgo, infatti, nella serata dello scorso 25 giugno un interessante iniziativa, si è svolta presso l’antico borgo: la scoperta e la benedizione della gigantografia di un casignanese illustre, Padre Bonaventura (1780-1860), al secolo Francesco Nicita, confessore della Regina Maria Cristina di Spagna.

Un ringraziamento è stato concesso al Sindaco Rocco Celentano e a tutta l’Amministrazione Comunale, a Padre Piero per la benedizione della gigantografia, al magistrato dott. Gianfranco Mollace che i ha arricchito culturalmente con dei particolari sulla vita di padre Bonaventura e sul passato storico di Casignana, ed ai tanti partecipanti.

L’occasione è stata utile anche per illustrare le iniziative già realizzate dalla Pro Loco (raduno dei Vespisti delle 500, e le tante che si organizzeranno nella stagione estiva attraverso il progetto “Casinius 2022”. Tanti eventi ci saranno durante l’estate casignanese: Il 16 luglio cuna conferenza sull’arte del tessile, il 23 luglio e il 6 agosto il concorso di poesia, il 18 agosto nell’ambito di festeggiamenti in onore di San Rocco patrono di Casignana, I Faber Quartet in concerto, il 20 agosto estemporanea di pittura sui Fatti di Casignana.

A breve sui social e tramite mezzi stampa saranno pubblicati i dettagli, anche con altre manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale e della Parrocchia, che saranno svolte in sinergia tra i vari enti. In chiusura dell’evento è stato illustrato anche il recente finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale di 1.800.000 euro concesso nell’Ambito del CIS CALABRIA ” Svelare la bellezza ” , non il quale si continuerà l’azione di rigenerazione del borgo antico.