Reggio Calabria, tutti uniti per l’Hospice

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto, presso la sala “Trisolini” di Palazzo Alvaro, alla presentazione del progetto di beneficenza “Insieme per l’Hospice”, una due giorni (18 e 19 maggio) organizzata dal Chorus Christi e dal circolo oratorio Sant’Agata della parrocchia di San Giuseppe-San Salvatore con la collaborazione del Chorus inside, dell’Ufficio diocesano pastorale della salute e dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport dell’Arcidiocesi Reggio-Bova ed il patrocinio, fra gli altri, della Città Metropolitana.

Carmelo Versace si è, quindi, soffermato sulle attività poste in essere da Palazzo Alvaro:

Abbiamo sottoscritto un protocollo con la Curia attraverso il quale, in sinergia, proviamo a mettere a disposizione i nostri professionisti e le nostre progettualità per far sì che alcune strutture possano beneficiare anche di investimenti del Pnrr. In un protocollo del genere penso che l’Hospice possa, in una certa misura, essere coinvolto. L’idea è di rendere la struttura di Via delle Stelle maggiormente fruibile e vicina alle istituzioni, più di quanto si stia facendo. Abbiamo una grossa responsabilità – ha proseguito Versace – che non è solo quella di sostenere l’Hospice nell’ordinario, ma riuscire a prevedere il raddoppio dei posti attualmente messi a disposizione. Siamo consapevoli, infatti, che la struttura debba rispondere alle necessità del comprensorio metropolitano e si debba puntare a ridurre le liste di attesa».