Reggio Calabria, giornata Internazionale delle donne nella Scienza

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune Martino, Calabrò e Albanese, ha preso parte all’assise congressuale promossa dall’ordine dei Geologi della Calabria, in collaborazione con l’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Reggio Calabria e con l’ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria

Io credo che l’impegno professionale delle donne e la parità di accesso alle posizioni apicali debba essere una delle sfide della politica per i prossimi anni. In questi anni sono stati fatti passi in avanti importanti, e lo dimostra anche la platea presente alle tante iniziative organizzate in occasione di questa giornata, ma possiamo e vogliamo fare di più, perché riteniamo che il punto di vista femminile e la capacità che hanno le donne di affrontare e risolvere i problemi, in maniera creativa e determinata, debba costituire un valore aggiunto per l’intero circuito professionale, a partire dall’ambito scientifico dove le donne rappresentano ancora un percentuale troppo ridotta.