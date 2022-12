RC, partita del cuore alla Casa Circondariale San Pietro

L’ Associazione Di Volontariato Don Lorenzo Milani, da diversi anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città, minori a rischio, donazioni ed altro, chiude il 2022 con una nuova linfa positiva per il nuovo anno che verrà, con la consapevolezza che l’associazione negli ultimi due anni si è arricchita di grandi personalità come il Dr Fazzello, il dr Faraone, il Prof Romeo ed il Dr Muraca. Allo stesso tempo nell’ultima assemblea di fine anno, all’unanimità si è deciso che tutte le attività del 2023 saranno intitolate al Dr Emilio Campolo prematuramente scomparso per il Covid. Emilio un pezzo di Storia non solo della Casa Circondariale della nostra città, ma anche di tutto il sistema del Volontariato Reggino. Infatti in questi giorni stiamo organizzando una partita del cuore alla Casa Circondariale San Pietro di Reggio Calabria, proprio per ricordare Emilio, con la sempre puntuale partecipazione de Bocale Calcio Admo di Filippo Cogliandro.