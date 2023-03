RC, Palazzo di Giustizia, la maggioranza incalza Nordio

La precisazione del centrosinistra reggino: “Attività avviata da tempo grazie alla nostra Amministrazione, riteniamo superfluo qualsiasi altro intervento politico, se non orientato a realizzare qualcosa di veramente significativo e concreto”

Prendiamo atto, oggi, dell’interesse del Governo sull’iter ampiamente incanalato sul riavvio del cantiere del Palazzo di Giustizia, ma al ministro Carlo Nordio chiediamo di concentrarsi su un altro tema, non meno importante dell’opera stessa: la viabilità d’accesso al costruendo Tribunale.

E’ quanto affermano, in una nota stampa, i consiglieri comunali di maggioranza a Palazzo San Giorgio che avvertono: «Servono cospicui finanziamenti per realizzare opere di accesso ed uscita ad una struttura che, una volta completata, diventerà il centro operativo ed il cuore pulsante di tutta l’attività giudiziaria cittadina, richiamando a sé un notevole flusso di persone e traffico veicolare. Proprio per non congestionare un’area particolarmente sviluppata, dove troveranno sede anche tutti gli altri uffici comunali per adesso dislocati in vari punti della città, è bene che il Governo e lo stesso Guardasigilli predisponessero ogni attività utile a scongiurare rischi di questo tipo».

Lo diciamo nell’interesse della città – sostengono – lontano da ogni tipo di “strumentalizzazione” politica, un “modus operandi” che non ci appartiene. Lo diciamo perché, quando il ministro Nordio, come annunciato, vorrà venire a Reggio, potrà visitare una città che non ha mai visto ed annunciare l’arrivo di finanziamenti fondamentali per assicurare una viabilità corretta, ordinata e sicura in quella che sarà una delle zona più frequentate del territorio.