RC, l’associazione Anassilaos si arricchisce di 2 nuovi centri studi

L’Associazione Culturale Anassilaos, al fine di meglio corrispondere alle necessità culturali del territorio, si arricchisce di due nuovi significativi Centro Studi: Il Centro Studi di Narratologia (Linguaggi vecchi e nuovi della letteratura) affidato alla Dott.ssa Daniela Scuncia, da sempre attenta alle nuove forme di espressione che caratterizzano la letteratura contemporanea.

Laureata in Economia e Commercio, la Scuncia, dopo una breve esperienza come insegnante di Matematica finanziaria e Geografia Economica, decide di seguire la sua vocazione letteraria. Alcune sue prose e poesie inedite sono state diffuse in rete da Poetarum Silva. “Lettrice seriale” e penna consapevole animata da una sottile vena ironica, ha appena pubblicato Le grazie di Olimpia e altri racconti; il Centro Studi di Cinema e Cinematografia, affidato all’Avv. Francesco Nucara che da oltre venti anni svolge attività di fotografo e filmmaker professionista.

Autore di cortometraggi e documentari sulla vita di artisti italiani, ha collaborato a progetti cinematografici firmati da Wim Wenders e cooperato con Associazioni ed Istituti di Cultura in Italia ed all’Estero. Vanta inoltre collaborazioni con autorevoli Aziende nel settore fotografico, cinematografico e televisivo È annoverato tra i Direttori della Fotografia nell’Annuario del Cinema Italiano. Iscritto alla National Association of Professional Photographers “Tau Visual”. Si tratta ancora una volta – scrive in una nota il Presidente del Sodalizio reggino – di aprire l’Associazione ad energie nuove che portano con sé il dono prezioso di esperienze, prima di tutto umane e poi culturali, capaci di cogliere e decifrare i tempi che viviamo e di condurre il Sodalizio, che si avvicina ai suoi quaranta anni di attività, verso nuovi e più stimolanti orizzonti.