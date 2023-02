Locri, vinci biglietto del Cinema e “Un albero per sempre”

La Città di Locri con l’Assessorato al turismo e Assessorato Cultura indice il contest fotografico “San Valentino in arte” Si invitano le coppie a fotografarsi davanti al murale “Amore e Psiche” a Locri sul lungomare lato nord realizzato con il contributo della Città metropolitana dall’artista Massimo Sirelli. La fotografia dovrà pervenire entro il 19 febbraio. Tutte le foto saranno caricate sul profilo facebook della Città di Locri nei giorni successivi e potranno essere votate fino al 28 febbraio. La fotografia che riceverà più like si aggiudicherà una coppia di biglietti per il CINEMA VITTORIA (spendibile fino a maggio 2023 per qualsiasi proiezione film in 2D) ed inoltre la coppia vincitrice avrà la possibilità di piantare “UN ALBERO È PER SEMPRE”, iniziativa giunta alla terza edizione.

*Regolamento*

Con la partecipazione al Contest (ovvero l’invio della fotografia al profilo ufficiale della Città di Locri) l’autore della fotografia DICHIARA che il materiale inviato è originale e non lede i diritti di terzi, che i soggetti ripresi hanno espresso il loro consenso nella pubblicazione del materiale, che la partecipazione al Contest è gratuita e che è consapevole che venga citato l’autore nel materiale pubblicato dal Comune di Locri.