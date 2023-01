Locri on ice stupisce ancora e conclude con l’ultimo week end

Locri on ice stupisce ancora e conclude con l’ultimo week end dedicato all’etno popolare. Locri balla il 6 e il 7 gennaio, con Gioia popolare e la serata conclusiva con il concerto di Mimmo Cavallaro. Protagonista la musica che intratterrà a ritmo di tamburi e chitarra battente la piazza che già si preannuncia sarà invasa da migliaia di persone da tutta la Calabria.

Attesa trepidante per Mimmo Cavallaro, musicista che si affaccia al mondo della musica popolare inizialmente come interprete della tradizione musicale calabrese, una cultura di cui fa parte e che oggi lo ha portato in giro per il mondo. Stasera sul palco Locri on ice esibizione di Joe Pugliese group per continuare ad ascoltare buona musica e divertirsi responsabilmente insieme a tutta la Locride.