Il Liceo Mazzini di Locri premiato a Palazzo Madama a Roma

Si è svolta lunedì 6 e martedì 7 marzo 2023 a Palazzo Madama, nel corso di due giornate di studio e formazione, la premiazione della classe 4^B ES del Liceo delle Scienze umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, risultata una fra i 14 vincitori per l’anno scolastico 2021/22 del concorso “Senato e Ambiente”, promosso dal Senato unitamente al Ministero dell’Istruzione. La partecipazione al concorso, il cui obiettivo principale è quello di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, è avvenuta con la realizzazione di un’indagine conoscitiva avente come titolo “La salvaguardia dell’ambiente come precondizione per lo sviluppo della Locride”, e affronta una della tante criticità del nostro territorio, il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nella giornata di lunedì 6 marzo gli alunni, accompagnati dalle docenti Maria Scordo e Manuela Pianta, sono stati accolti in un’Aula di Commissione dove hanno avuto modo di approfondire la storia e la composizione del Senato, i vari organi e le loro funzioni, l’attività legislativa e non legislativa. Hanno poi svolto la visita di Palazzo Madama e, a seguire, la visita della Sala della Costituzione presso Palazzo Giustiniani, luogo dalla valenza fortemente simbolica in quanto proprio qui, il 27 dicembre 1947, venne firmata la Carta Costituzionale ad opera del Capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola, del presidente del Consiglio Alcide de Gasperi e del Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini.

Nella giornata di martedì 7 marzo i ragazzi hanno avuto modo di incontrare in un’Aula di Commissione il dott. Massimo Martinelli, Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei Resoconti e della Comunicazione istituzionale del Senato, il quale, dopo essersi complimentato con gli alunni per il pregevole lavoro svolto, ha illustrato loro le origini della nostra Costituzione e ha analizzato le principali funzioni (legislativa, di indirizzo e di controllo) del Parlamento e del Senato. La classe si è poi confrontata con il dott. Edoardo Battisti, Capo dell’Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti del Servizio Studi del Senato, il quale, dopo aver espresso interessanti considerazioni sul problema dei rifiuti nel nostro Paese, ha dialogato con gli studenti riguardo alle metodologie e agli strumenti utilizzati per l’indagine, che sono quelli usati di consueto dalle Commissioni parlamentari (analisi di dati, audizioni e sopralluoghi).

Nella seconda parte della mattinata la classe 4^BES ha ricevuto un breve saluto da parte del Vice Presidente del Senato Gian Marco Centinaio, che si è detto colpito positivamente per l’interesse dimostrato dai ragazzi riguardo una tematica di così grande attualità e rilevanza. Successivamente si è svolto l’incontro con il senatore Nicola Irto, membro della Commissione parlamentare “Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica”, al quale gli studenti hanno presentato l’indagine conoscitiva realizzata e la risoluzione approvata con la quale si impegna il governo ad intervenire sulla questione con appositi provvedimenti.

La docente referente Maria Scordo, la quale ha ringraziato il Dirigente scolastico, prof. Francesco Sacco, per il sostegno dato ai ragazzi fin dalle fasi inziali del progetto, e la prof.ssa Simona Romeo per la collaborazione e la supervisione ai fini della buona riuscita dell’attività, ha posto l’accento sulla grande valenza formativa del progetto, come momento di crescita e presa di coscienza dei ragazzi di essere parte attiva del territorio in cui vivono.

Dopo aver rivolto alcune domande al senatore Irto su temi di interesse generale e di attualità, gli studenti hanno ricevuto gli attestati di merito e una targa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto dall’Istituto scolastico.