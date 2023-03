Giornata di preghiera diocesana per le vittime del naufragio di Cutro

S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, ha scritto alle Comunità Parrocchiali, ai Rev.di Parroci, alle associazioni e ai movimenti invitandoli a vivere una Giornata di preghiera diocesana per le vittime del naufragio di Cutro.

Questo è il testo del messaggio del Vescovo.

È ancora davanti ai nostri occhi la tragedia del naufragio nel crotonese: bambini, donne, giovani in fuga dalle guerre e alla ricerca di una vita migliore sono stati colpiti dalla morte sulle nostre coste.

Questa situazione non ci può lasciare indifferenti.

Come Chiesa diocesana ci uniamo alla preghiera del Santo Padre, all’appello di tutta la Chiesa Italiana e dei Vescovi calabresi per manifestare la nostra vicinanza nella preghiera unanime contemplando Cristo crocifisso vittima innocente.

Con la presente invito tutte le parrocchie della diocesi a dedicare il pio esercizio della Via crucis di venerdì 3 marzo 2023 rivolgendo particolare dedizione alle vittime del naufragio di Cutro e di tutte le guerre.

Colgo l’occasione per esortare i parroci a coinvolgere le loro comunità soprattutto i giovani e, se possibile, anche le altre confessioni religiose presenti sul territorio parrocchiale affinché tale drammatica circostanza venga guardata dal punto di vista delle vittime innocenti che si ripetono ingiustamente sotto gli occhi di tutti.