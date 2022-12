Bruzzano Zeffirio, Villa Salus eccellenza di qualità

Un servizio sociale molto utile non solo per la comunità di Bruzzano Zeffirio ma anche per l’intera provincia di Reggio Calabria, svolto con cura e amore verso i pazienti. E’ “Villa Salus”, una clinica all’avanguardia per la terapia dei pazienti grandi traumatizzati. E’ una struttura moderna e funzionale costruita secondo i canoni delle tecnologie più avanzate in questo settore. Sorge in località Marinella, una popolosa frazione del Comune di Bruzzano Zeffirio, a ridosso della statale jonica 106.

Il fabbricato si estende su cinque piani per un’estensione di circa cinquemila metri quadrati. Può ospitare fino a 80 posti letto(residenza sanitaria assistenziale, medicalizzata, riabilitazione estensiva, portatori di handicap). La struttura sanitaria è dotata di un ampio parcheggio e per la sua invidiabile posizione domina lo specchio di mare sottostante. La clinica, per la sua tipologia, è l’unica esistente in Calabria. E’ strutturata su quattro moduli e dispone di camere singole e doppie.

Tutte le stanze sono attrezzate per accogliere uno o due pazienti e sono dotate di bagno proprio autonomo fruibile anche da pazienti disabili, di televisore e telefoni, gas medicali e climatizzatori. Per ogni piano, escluso il quinto, sono previsti 20 posti letto così suddivisi: 20 di Residenza Sanitaria Assistita(RSA) destinati agli anziani; 20 di Rsa medicalizzata riservata ai pazienti di lunga degenza; 20 di riabilitazione post patologie gravi di alto livello con presenza di hilt terapia. Per avere un’idea di questo strumento ad alta definizione basta pensare che viene utilizzato da grossi club calcistici di serie A, per la terapia dei propri atleti. Infine, 20 posti per portatori di handicap. La clinica dispone, inoltre, di due vasche per idroterapia, 12 box per fisioterapia(terapia fisica strumentale, laserterapia, elettroterapia antalgica, ultrasuoni, ionoforesi, infiltrazioni e azonoterapia ecc.) E’ dotata di una grande palestra attrezzata con gli strumenti di ultima generazione.

Ogni piano è provvisto di locale pranzo e soggiorno con angolo tisaneria e un locale per le attività di tempo libero. L’ampia cucina è al passo con i tempi. La clinica è collegata al sito web dell’Università Tor Vergata di Roma tanto che in passato è stato organizzato un Corso di Laurea Triennale in Infermieristica. Si tratta di una formazione ad alto livello in quanto “Salus Formazione” con sede appunto presso Villa Salus, struttura sanitaria autorizzata dalla Regione Calabria, è un Ente non profit, sede di formazione universitaria, alta formazione e formazione ECM, operante sull’intero territorio nazionale.

L’Ente è abilitato, in qualità di segreteria organizzativa, a progettare e coordinare eventi formativi, in particolare per le professioni sanitarie. Tutti i dipendenti(medici, paramedici, ausiliari, amministrativi, assistenti sociali, ecc.) operanti all’interno della clinica sono altamente preparati e motivati tanto che svolgono i loro compiti, con amore, passione e grande professionalità, elementi fondamentali che contribuiscono ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con tutti i pazienti ricoverati.