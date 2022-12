Bianco, Incontro con il missionario Davide Valentino

venerdì 30 dicembre alle ore 18:00 presso il locale Dune Bianche situato nel paese di Bianco si terrà un incontro con il missionario Davide Valentino, un uomo che ha affidato a Dio la sua vita e ha fatto suo il comandamento. Infatti Davide Valentino per oltre 10 anni ha vissuto in Africa andando a predicare l’evangelo in quei villaggi sperduti e per aiutare quelle famiglie che si trovavano in difficoltà. L’oggetto dell’incontro sarà incentrato su come il Signore si rivela sulla propria vita facendo rivivere delle esperienze con diapositive che verranno trasmesse durante l’incontro e dei racconti vissuti in prima persona. All’evento, oltre che tanti fedeli, parteciperà la famiglia Damiano Bonfà e il dott. Giuseppe Paolo Villa Pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia e Brancaleone.