Istituto Nazionale azzurro esprime il suo dolore per Naufragio di ieri

Reggio Calabria – L’Istituto Nazionale azzurro diretto dal Presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini esprime il suo dolore per la tragedia avvenuta ieri sulle coste del territorio Crotonese. A perdere la vita sono state quasi 60 persone, molti adolescenti e bambini sono rimaste su quella spiaggia, partiti per fuggire da realtà crudeli che purtroppo come molto spesso accade invece di trovare la terra promessa hanno trovato la morte. La furia del mare non ha risparmiato nemmeno quelle povere anime indifese, e purtroppo in queste situazioni i più fragili sono i primi a perire.